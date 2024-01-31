Купоны и промокоды Wiggle в Казахстане
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Купоны на скидку и промокоды Wiggle январь 2024
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Отзывы покупателей
Очень приличный магазин для любителей спорта. Много товаров для различных видов, цены зачастую ниже, чем в российских магазинах, к тому же,есть много промоакций, можно выловить для себя хороший товар по относительно низкой стоимости. Проблем с товарами у меня не было, все приходило качественное. Стоимость доставки недорогая, но будет зависеть от габаритов вашей посылки, но доставка обошлась мне бесплатно за заказ от 5 тыс(на сегодняшний день не знаю). Единственное, размер надо проверять внимательно, так как у разных фирм сетка может быть своя, будет обидно =)
- БелкА
- 01.10.2015
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