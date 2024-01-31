«Стар Крафт» – это научно-фантастическая стратегия в реальном времени от известного разработчика Blizzard Entertainment. Выберите себе расу и начните управлять высокотехнологичной армией. Отстраивайте базы и развивайте свои возможности, чтобы разгромить противника. Детально проработанные сюжетные линии, характерные персонажи и множество скрытных миссий подарят вам удовольствие от игры. В обновленной версии вас ждут сверхчеткая графика, эффектные вводные вставки и комиксы, качественный звук. Позвольте себе больше благодаря промокодам: получите доступ ко всем дополнительным опциям! Ищете сервис скидок на покупки для геймеров? Попробуйте бонусные коды StarCraft за январь 2024 года в Казахстане. Заходите на данную страницу за свежими спецпредложениями, которые публикуются здесь регулярно. Обращайте при этом внимание на срок их действия.

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