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Промокоды на скидку Sidex в Казахстане

Работа с магазином Сайдекс приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды «Сайдекс» январь 2024

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Отзывы покупателей

При оформлении ввёл купон promokodussidex отобразилась информация "добавляет на бонусный счёт 250 е-баллов. Индивидуал для адмита", закз оплатил и забрал, но баллы не добавлись, хотя в личном кабинете в заказе отображаться информация по купону. В телефоном разговоре менеджер магазина, по номеру заказа не увидел купона и заявил, что промокоды в магазине сейчас не действуют. Знал бы сразу - не заказывал, так как планировал потратить эти бонусы сразу на второй заказ. Теперь буду заказывать в другом месте, там получается без бонусов дешевле.

  • Заказ №1269892
  • 24.07.2018
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