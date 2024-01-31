Мобильная игра в стиле фэнтези «Легаси оф Дискорт» покорит вас красочной графикой, яркими спецэффектами и продуманным сюжетом. Побеждайте мифических тварей, защищайте честь гильдии, деритесь в составе армии и режиме PvP с максимальной производительностью благодаря специально разработанному движку. Вас ждут мегабитвы на арене и войны кланов. «Фишка» приложения – мощные «небесные крылья», сокрушающие врагов и позволяющие сражаться в воздухе. Купить их можно со скидкой по специальному коду. Присоединяйтесь к мировому сообществу геймеров. Промокоды «Легаси оф Дискорт» за январь 2024 года в Казахстане помогут прокачать персонажа, не потратив на это много денег. Заходите на сайт сервиса «Промокодус» за свежими акциями и секретными спецпредложениями. Обращайте внимание на срок их действия и особые условия активации.

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