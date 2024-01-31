ITVDN – дистанционное обучение для будущих программистов. На сайте представлены видеокурсы по востребованным IT-направлениям, в том числе верстке, UX-дизайну, разработке на Java и другим специальностям. Пользователям доступны консультации с наставником, интерактивные практикумы и бесплатные вебинары. Компания оказывает содействие в трудоустройстве выпускников онлайн-школы. Воспользоваться услугами могут частные лица и предприятия. После прохождения программы и итогового тестирования слушатели получают сертификат или диплом специалиста. Обрати внимание на акции и другие выгодные предложения: они помогут освоить новую профессию без лишних расходов! Мы подготовили для тебя список промокодов ITVDN за январь 2024 года в Казахстане. С ними ты сэкономишь крупную сумму или получишь приятный подарок! Применяй их при оплате заказа и активируй существенную скидку или бонус!

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