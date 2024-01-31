«Хертц» – это сервис аренды автомобилей, доступный в 150 странах. Станции бронирования расположены в крупных городах, аэропортах, вблизи важных транспортных узлов. Автопарк представлен современными машинами эконом- и премиум-класса различной вместимости и комплектации. Брать авто напрокат можно также через сайт или фирменное приложение. Постоянных клиентов ждут скидки, промоакции и специальные предложения. Участники программы лояльности зарабатывают баллы, которые в сочетании с промокодами позволяют снизить стоимость сделки. Отправляетесь на отдых или на встречу с бизнес-партнерами? Секретные коды Hertz за январь 2024 года в Казахстане не дадут вам разориться на аренде автомобиля. Просто указывайте номер купона на странице оплаты и наслаждайтесь выгодными условиями. Помните, что срок действия спецпредложений ограничен.

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