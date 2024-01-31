Давно присмотрела себе серьги очень красивые, но даже не представляла, что смогу купить их, потому что они дорогие. Повезло, что они попали под акцию Черной Пятницы, будто знак, что пора брать. Даже не верилось, что скидка по промокоду будет такой существенной. В общем, мечта превратилась в реальность. Все просто – нашла салон «Бронницкий ювелир» поближе к дому, забрала свои серьги, подняла себе настроение. Буду еще ловить такие акции.

Галина

Галина 26.11.2017