Промокоды «Вестерн Юнион» в Казахстане
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Отзывы покупателей
Несовершенная система никуда не годиться. Комиссия большая и никаких льгот по отправке переводов. Хотя написано всего очень много по вознаграждениям но ничего конкретно не действует. Полнейшая туфта и обман.
- Владимир
- 24.05.2018
Пользуюсь только системой Western Union при переводе денежных средств. Для меня эта система самая надежная, безопасная и простая в пользовании. Пункты Western Union расположены по всему миру. Из недостатков - это дороговатая комиссия при срочных переводах, но лучше переплатить, чем потом переживать о том, придут деньги получателю или нет.
- Екатерина
- 14.04.2017
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