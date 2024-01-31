Скидочные коды Youcase в Украине

Отзывы покупателей

Заказывал 28го декабря утром в этой компании пару чехольчиков в подарок на НГ. Долго делал до этого свой дизайн, получилось прикольно, хотел порадовать девушку. Предупредил менеджера, что мне важно сделать заказ до НГ. На что он отвечал, что без проблем, все будет сделано. Пришло подтверждение на телефон. Настало 30е число, никаких известий нет. Начинаю звонить, отвечает похоже тот же самый менеджер. Выясняет что за заказ – да, все ок, заказ есть, сейчас он уточнит у производства, когда будет готово и перезвонит. Я ему еще раз говорю, что это важно, что это в подарок – да, я все понимаю, все будет. Прошло два часа, никто, естественно и не думал перезванивать. Начинаю снова звонить, трубку никто не берет. На письма на почту и vk тот же ответ. В общем, если вам дорого ваше время и нервы и вы не хотите пролететь с подарком кому то или себе – не связывайтесь с этой компанией. Виктор

Виктор 16.01.2018

Заказывала чехол софт тач. Чехол хорошего качество, но печать на нем всего лишь в двух цветах. Не так ярко получилось, как ожидала. Но в целом приемлемо. По размеру подошел. Хотелось бы больше общения с менеджерами в момент оформления заказа:) Jinger!5

Jinger!5 23.06.2017

А я доволен на 150%! Ну, немного картинка увеличина, чем на макете. Но все равно качество отменное! Всем рекомендую. Никола

Никола 23.06.2017

Все супер! Единственное, что беспокоит - чехол сидит намертво. Лучше лишний раз его не снимать! Александра

Александра 23.06.2017