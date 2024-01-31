Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Компьютерные игры
  4. Клиентские игры
  5. Black Desert

Промокоды Black Desert в Украине

Активные купоны и промокоды Black Desert январь 2024

Игровые предметы в подарок по промокоду!
EON Показать код
EON Показать код
13 наград в подарок по промокоду!
YOU Показать код
YOU Показать код
Окунись в увлекательный фэнтезийный мир Средневековья!
Открыть купон
Открыть купон
Заходи в игру ежедневно и получай подарки!
Открыть купон
Открыть купон

Промокоды сайтов, похожих на Black Desert

Только у нас! Подарки для всех игроков по промокоду в «Лига ангелов 3»! Все промокоды Лига ангелов 3 (4)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Эксклюзив! Комплект ценных наград в подарок по промокоду в «Лиге Убийц»! Все промокоды Лига Убийц (4)
Все промокоды
022 Показать код
022 Показать код
Только у нас! -3% по промокоду на заказ любых игровых товаров в Zaka-Zaka! Все промокоды Zaka-Zaka (10)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Попробуй свои силы в красочной игре Blade & Soul! Все промокоды Blade and Soul (2)
Все промокоды
Открыть купон
Открыть купон
До -97% на игровые ключи и аккаунты в GGSel! Все промокоды GGSel (36)
Все промокоды
Открыть купон
Открыть купон
Заходи в Black Desert каждый день и получай подарки на платформе 4game! Все промокоды 4game (11)
Все промокоды
Открыть купон
Открыть купон
Подарок для комфортного старта в Lost Ark по промокоду! Все промокоды Lost Ark (6)
Все промокоды
IFT Показать код
IFT Показать код
Platinum VIP на 7 дней + $50 000 в игровой валюте в подарок по промокоду на Majestic Role Play! Все промокоды Majestic Role Play (7)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Эксклюзив! Премиум-аккаунт на три дня, валюта и другие подарки по промокоду в NextRP! Все промокоды NextRP (13)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Средства на счет на сумму $0,5 по промокоду для новых пользователей CSGO-Skins! Все промокоды CSGO-Skins (3)
Все промокоды
1B5 Показать код
1B5 Показать код
Эксклюзив! Бонус +45% к депозиту по промокоду в EasyDota! Все промокоды EasyDota (3)
Все промокоды
DUS Показать код
DUS Показать код
Показать еще купоны

Похожие предложения

Blood and Soul
Blood and Soul
Demon Slayer
Demon Slayer
Малиновка RP
Малиновка RP
Astro Lords
Astro Lords
World of Tanks
World of Tanks
Star Stable
Star Stable

Отзывы покупателей

Недавно начал играть, пока интересно хотя не сказал бы что есть что-то особенное, Главный плюс,на мой взгляд это детализация персонажа, много классов и классная графика, хотя это же и минус,потому что если игра не тянет даже на средних настройках, то дальше играть вообще нет смысла. Кв там обычные,стандартные типа "убей трех гоблинов и получи скидку". То есть опыт и немного монет. Игра больше подойдет для коллективного прохождения мне кажется. Лично меня раздражает большое количество пвп, которые часто мешают выполнять квесты. Для полноценного развития персонажа лучше вложиться но этим уже никого не удивить. В общем неплохая игра, не шедевр,но поиграть интересно. посмотрим как дальше пойдет.

  • Disaster
  • 18.12.2015
Добавить отзыв
Доступ к секретным промокодам
Нажимая на кнопку «Получить», я даю согласие на обработку персональных данных.