Любите многопользовательские военные стратегии? Тогда вам непременно пригодятся секретные коды «Король Авалона»! Откройте для себя фантастические возможности мобильной игры, основанной на средневековых мифах Англии. Главная цель героя – добыть легендарный меч Экскалибур и построить империю. На пути к победе нужно будет создать мощную армию, взрастить дракона, овладеть магией и изучить научные технологии. Кроме того, вам предстоит вступать в альянсы, чтобы вместе с друзьями противостоять самым сильным врагам. Уникальные промокоды (коды) «Король Авалона» дают вам право на получение определенного бонуса: золотых монет или платных игровых ресурсов. Внизу этой страницы регулярно появляются эксклюзивные купоны для геймеров, которые не хотят тратиться на донат. Все промокоды King of Avalon за январь 2024 года в Украине действуют в течение ограниченного времени.

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