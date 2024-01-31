«Яндекс.Диск» – современное облачное хранилище на базе серверов известной корпорации. С его помощью вы можете загружать различные типы файлов и документов, создавать папки и коллекции, открывать доступ по ссылке, передавать информацию. Управлять сервисом можно через браузер или фирменное приложение для ПК и гаджетов. Весь контент проверяется встроенной антивирусной программой. Бесплатно каждому пользователю предоставляется базовый объем памяти. Хотите больше? Оформите платную подписку со скидкой по промокоду. Разнообразие тарифных планов удовлетворит запросы как индивидуальных клиентов, так и крупных компаний. Бонусные коды Yandex.Disk за январь 2024 года в Украине уже ждут вас на страницах сервиса «Промокодус.ком». Мы публикуем только актуальные спецпредложения, чтобы вы могли экономить с удовольствием.

Подробнее Скрыть