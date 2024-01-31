Секретные коды (codes) Soul Knight позволят вам наслаждаться безграничными возможностями эксклюзивного пиксельного шутера для смартфонов. Главная миссия игрока – освободить мир от инопланетных захватчиков и найти похищенные сокровища. Вы будете при этом прокачивать уникальные навыки персонажей и использовать десятки видов оружия для дальнего и ближнего боя. События игры происходят в подземельях, причем уровни генерируются случайным образом. Интуитивное управление с системой автоматического прицеливания быстро освоит даже новичок. В нижней части данной страницы регулярно появляются актуальные промокоды Soul Knight за январь 2024 года в Украине. Активируйте их и получайте внутриигровые деньги или новых героев совершенно бесплатно. Коды (coupons) «Соул Найт» действуют только в течение указанного периода.

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