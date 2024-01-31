Промокоды Amazon в Украине

Отзывы покупателей

Узнал, что Амазон тоже делает акционные предложения к Black Friday. Часто заказываю с этого сайта электронику, товары для спорта и прочее, так как нравится ассортимент и качество. Поэтому было вдвойне приятно получить скидку. Было много разных предложений, но я воспользовался промокодом на скидку и купил фитнес-часы, крутую бутылку для воды и специальные носки для бега. Все вышло очень бюджетно. Денис

Денис 29.11.2017

Заказала посуду себе любимой, прямо целым набором, дождалась-таки «Черную пятницу» со скидками! А потом с детьми тщательно выбирали покупки – они сами говорили, что бы они хотели, а я выбирала из того где есть промокоды. И на почту за посылками пошли все вместе. Вообще никаких претензий не возникло ни к качеству товара, ни к упаковке. Кроме слов благодарности, к создателям этой акции нечего добавить. Побольше бы таких пятниц! Марина

Марина 28.11.2017