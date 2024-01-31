Динамичная мобильная игра «Мир Юрского периода» выполнена по мотивам одноименного киношедевра режиссера Колина Треворроу. Вам предстоит создавать и выращивать уникальных гигантских рептилий, способных уничтожить всё живое, участвовать в эпических сражениях, решать головоломки, проходить квесты и развивать собственный парк развлечений. Графика и саундтреки впечатлят даже самого требовательного геймера. Интересно, что ежедневно программа раздает полезные бонусы, ценные ресурсы. Так, секретные промокоды откроют дополнительную ДНК, необходимую для скрещивания динозавров, или другие сюрпризы. Устали серфить интернет в поисках подходящих кодов, которые точно сработают? К вашим услугам промокоды «Мир Юрского периода» за январь 2024 года в Украине, отобранные командой Promokodus.com. Наслаждайтесь увлекательным геймплеем, атмосферной музыкой и особыми опциями без доплат и ограничений."

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