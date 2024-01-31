Pepper – это удобный инструмент для парсинга и сегментации аудитории в социальной сети «ВКонтакте». Сервис собирает информацию с помощью продвинутых алгоритмов по различным критериям: возрасту, полу, геолокации, месту работы, интересам пользователей. Облачная программа отсеивает старые профили и ботов. Кроме того, здесь доступна функция поиска активных подписчиков в других группах. Автопарсер «Кто мой клиент» ищет похожую аудиторию: вам необходимо просто скопировать ссылку на интересующее сообщество. Актуальные промокоды (коды) «Пеппер» позволяют минимизировать затраты на раскрутку бизнеса. Экономьте на покупке доступа к инновационному SMM-сервису прямо сейчас! Помните, что коды и промокоды Pepper («Пеппер») за январь 2024 года в Украине необходимо использовать не позднее указанного срока. Получайте максимальную выгоду!

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