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Промокоды и купоны Strawberrynet в Украине

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Отзывы покупателей

В магазин меня завлек очень широкий его широкий ассортимент и хорошие цены. Сроки доставки на сайте приуменьшены, конечно, посылки идут почтой, и сроки доставки выходят различные. Упакованы товары обычно хорошо, ничего не бьется,не ломается, есть акции и очень большие скидками, по которым цена довольно сильно отличается от обычных магазинов. Насчет несвежей косметики - мне не попадалась, но знаю ,что за магазином имеется такая слава,так что это минус

  • Наталья
  • 12.12.2015
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