Uber – служба заказа такси, доставки еды из ресторанов и продуктов из супермаркетов. Компания сотрудничает с опытными водителями и курьерами и предлагает широкий спектр услуг для частных и деловых клиентов. Вы сможете отправлять крупногабаритные грузы, арендовать современный электротранспорт и пользоваться другими преимуществами интеллектуальной платформы, не тратя при этом много денег. Заявки принимаются на сайте и в безопасном приложении для мобильного телефона. Вас непременно удивят стоимость и скорость обслуживания. Обратите внимание на специальные предложения: с их помощью вы сэкономите при оплате серьезную сумму! У нас размещен список всех актуальных акций. Купоны и промокоды Uber («Убер») за январь 2024 года в Украине дают право на получение значительной скидки или дополнительного бонуса. Выбирайте самые выгодные варианты и пользуйтесь сервисом с максимальной выгодой!

Подробнее Скрыть