Enlisted – многопользовательский шутер для персональных компьютеров и приставок. Игра переносит участников во времена Второй мировой войны. В сражениях принимают участие боевые отряды разных специализаций, в том числе авиация, пехота и танки. Тебе предстоит возглавить команду и вести ее к победе! Обучай солдат и выбирай оружие, чтобы справиться с противником! В течение одной сессии ты сможешь попробовать себя сразу в нескольких ролях! Арсенал, форма и особенности техники реализованы в соответствии с историческими фактами. Хочешь получить дополнительные преимущества для своего персонажа? Обрати внимание на промокоды и бонус-коды (codes) Enlisted за январь 2024 года в Украине! Изучай действующие акции, ищи подходящие предложения и пользуйся ими, чтобы пополнить инвентарь полезными предметами или активировать другие приятные бонусы!

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