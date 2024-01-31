«Хроники Хаоса» – увлекательная ролевая онлайн-игра. Здесь тебя ждут захватывающие PvP схватки и интересный сюжет, головоломки и трофеи, сложные миссии и толстые боссы. Уничтожь огромную армию Архидемона, захватившего благословенный некогда Доминион, спаси мирных жителей от жестокой тирании. Прокачивай своих персонажей до упора, улучшай экипировку и умения. Собери всех героев из большой коллекции и подбери идеальный отряд, пройдя все двести сто девяносто сюжетных миссий. Опробуй все восемь боевых режимов, решай зубодробительные задачи и получай сундуки и уникальные предметы. Регулярно проводятся особые события – можно забрать исключительные награды за участие. Насладись красивой визуальной составляющей и легким управлением. Хватай и активируй коды купонов и промокоды «Хроники Хаоса» за январь 2024 года в Украине, забирай классные вещи, бонусы и усиления и побеждай живых игроков пачками. Почувствуй вкус победы!

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