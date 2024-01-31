«Легенда» – мегапопулярная браузерная игра в стиле фэнтези. Здесь вам предстоит выбрать себе персонажа определенной расы с особым набором умений. Тренируйте и улучшайте его, чтобы в финале сразиться с коварным противником, сеющим хаос и разрушения. Бонус-коды помогут быстрее прокачать героя и заполучить уникальное оружие и доспехи со скидкой. На помощь вам придут мифические крылатые драконы, могущественные гильдии и собственная находчивость. Многообразие боевых режимов точно не даст вам заскучать! Промокоды Legenda за январь 2024 года в Украине – секретный способ сэкономить на донате в любимой игре. Открывайте купоны, размещенные внизу данной страницы, и активируйте их в «Личном кабинете». Помните, что каждый код имеет особые условия применения. Успейте воспользоваться спецпредложениями от «Промокодус.ком» до окончания срока их действия.

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