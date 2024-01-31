MMORPG Rise of Angels в стиле фэнтези порадует любителей аниме стилизованной графикой, динамичными сценами сражений, характерными персонажами с уникальными особенностями и увлекательными побочными заданиями. Игрокам предстоит тренировать навыки героя одного из существующих классов – лучника, мага или воина. Спасите виртуальную вселенную от сил зла! Секретные промокоды помогут вам быстро прокачаться, раздобыть эксклюзивную экипировку и оружие, новых ездовых животных и внутриигровую валюту. Не забывайте принимать участие в лихих PvP- и PvE-битвах, победа в которых сулит дополнительные бонусы. Промокоды «Райс оф Ангелс» за январь 2024 года в Украине дают возможность максимально развивать персонажа без крупных финансовых вложений. Экономьте на донате и играйте без ограничений вместе с Promokodus.com.

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