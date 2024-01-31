OldBoy – это международная сеть мужских парикмахерских, брутальных и респектабельных. Профессиональные барберы с удовольствием предложат вам классическое или королевское бритье, подберут элегантную стрижку и выполнят стильную татуировку любой сложности. Специалисты компании постоянно совершенствуют свои таланты и используют в работе инструменты премиум-класса. В качестве приятного бонуса каждому клиенту подают чашку ароматного кофе или бокал элитного виски. Забудьте о длинных очередях раз и навсегда: записывайтесь на выбранные процедуры на сайте или с помощью мобильного приложения. Купоны барбершопа «ОлдБой» (OldBoy) за январь 2024 года в Украине позволят вам обновить свой солидный образ с минимальными затратами. Активируйте промокоды в указанный срок и получайте скидки на услуги лучших российских мастеров. Все действующие спецпредложения можно найти внизу этой страницы.

Подробнее Скрыть