Выгодные промокоды и акции для онлайн-шопинга в Украине на Promokodus!

Сервис Promokodus помогает экономить на каждой покупке. На нашем сайте мы регулярно обновляем список действующих акций и актуальных скидок в магазинах в Украине, которые помогут сделать выгодную покупку или заказать услуги по сниженной стоимости.

Используй секретные купоны Promokodus и получи выгодные скидки. Часто предложения магазинов ограничены по времени, поэтому на нашем сайте мы обновляем акции ежедневно и тщательно проверяем каждое предложение.

Что такое промокод?

Промокод – это специальный набор символов или цифр, который позволяет получить дополнительную скидку или бесплатный бонус при активации.

Промокоды можно применять онлайн при оплате покупки, или офлайн, сообщая продавцу. Часто промокоды состоят из слов, подходящих к тематике распродажи, содержат название магазина или товара.

Промокоды распространяют через социальные сети, рекламные листовки и радиопередачи. Запомнить промокод легко, но подобрать случайным образом вряд ли получится.

Зачем промокоды нужны магазинам?

Последние годы онлайн-шопинг набирает обороты. Наверное, сложно найти пользователя, который никогда не делал покупки через интернет. Один из самых популярных интернет-магазинов – маркетплейс AliExpress. В интернет-магазине можно найти любые товары со всего мира, в том числе от российских производителей, по приятным ценам. Компания регулярно проводит акции и предлагает большие скидки.

В сети существует множество интернет-магазинов, предлагающих товары по выгодным ценам с большими скидками и приятными бонусами.

Очень часто можно встретить акцию на первый заказ для новых покупателей. Чтобы стать ее участником, достаточно оставить адрес своей электронной почты и подписаться на рассылку. Подписка может давать скидку на заказ или бесплатную доставку товаров.

Онлайн-магазины используют промокоды для увеличения числа покупателей. Бесплатный промокод – эффективный инструмент, чтобы сделать бренд узнаваемым и привлечь новых покупателей.

Безопасны ли промокоды?

Онлайн-шопинг – это выгодно, быстро и удобно. Когда покупатель делает заказы в проверенных магазинах, он может быть уверен в безопасности своих данных.

Использовать бонусы и промокоды при покупке очень просто и безопасно! Достаточно найти актуальную скидку на нашем портале и ввести код в специальном поле на сайте интернет-магазина.

Какие бонусы можно получить с помощью промокодов?

С помощью промокодов можно получить не только скидку на товар, но и дополнительные приятные бонусы. Например, рестораны, работающие на доставку еды, часто распространяют промокоды, купоны или коды на скидки для своих покупателей.

Бонусные коды могут давать большую скидку на какой-то конкретный товар или общую скидку на весь заказ. Часто для получения скидки нужно выполнить какое-то условие – заказать несколько товаров или приобрести позиции на определенную сумму. Бонусы могут действовать на текущий заказ или распространяться только на следующие покупки.

Как выглядят такие промокоды:

Скидка 15% на покупку от 500 рублей;

Скидка 20% при покупке 3-х пицц;

Скидка 300 рублей на каждый третий заказ.

Промокоды на кешбэк

Кешбэк помогает вернуть часть средств, потраченных на покупку. Он может возвращаться в виде денег или бонусов, а также накапливаться для использования на следующие заказы.

Как выглядят такие промокоды:

Кешбэк 5% при оформлении заказа через интернет;

Кешбэк 20% от трат привлеченного друга;

Кешбэк 10% для участников программы лояльности.

Промокоды на подарок

Этот вид промокодов помогает получить бонус к своему заказу. Для этого нужно купить определенный товар или сделать покупку на определенную сумму не ниже фиксированной. Иногда для активации бонуса достаточно просто ввести код.

Как выглядят такие промокоды:

Третья пицца в подарок;

Бесплатная пицца при заказе от 1000 рублей;

Фирменный напиток по промокоду.

Промокоды на бесплатную доставку в Украине

Самая популярная акция для интернет-магазинов – промокод на бесплатную доставку. С его помощью ты можешь сэкономить на доставке и оплатить только сам заказ. В некоторых случаях это предложение может быть даже выгоднее скидки.

Как выглядят такие промокоды:

Бесплатная доставка при покупке от 500 рублей;

Бесплатная доставка на первый заказ;

Скидка 10% + бесплатная доставка.

Существует множество акций и бонусов от интернет-магазинов и компаний. Их можно получить, воспользовавшись специальными промокодами. Мы перечислили основные бонусы, но на нашем портале ты можешь найти и другие интересные акции.

Как воспользоваться промокодом?

Промокод можно использовать при оформлении заказа в интернет-магазине. Чтобы активировать его, введи числовой или буквенный код в специальное окно при оплате товаров. При добавлении товаров в «Корзину» или в «Личном кабинете» ты увидишь поле для ввода. Если срок действия промокода не истек, бонусы активируются.

Где найти актуальные промокоды на покупку? Все очень просто! Достаточно зайти в специальный раздел на нашем сайте. Подробную информацию о том, как пользоваться купонами, можно найти в разделе «Как это работает?»

Где найти промокод?

Сегодня промокоды можно найти в любых рекламных материалах – на баннерах, в смс-рассылке, на флаерах.

Нередко промокоды печатают на чеках магазина. Такой промокод может давать скидку на следующие покупки в этом магазине. Кроме того, промокоды могут распространять блогеры через социальные сети. Чаще всего этот промокод содержит никнейм блогера. По нему можно получить приятный бонус или скидку в интернет-магазине.

В конце концов, кодами могут делиться твои знакомые, которые уже активировали их для заказов через интернет. Если ты воспользуешься им, то получишь скидку, а твой знакомый сможет воспользоваться бонусом за нового покупателя, например, процентом от твоей покупки или дополнительной скидкой.

Сегодня почти все магазины используют промокоды. Но как быстро найти действующие промокоды и активировать все бонусы? Для этого достаточно воспользоваться нашим сервисом!

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Большая часть организаций работает в сфере услуг. Поэтому на нашем портале ты можешь найти самые выгодные предложения в разделе «Услуги». Акции из раздела «Еда» позволят найти выгодные предложения для заказа из ресторанов и кафе.

Почему мы используем cookies

Для привлечения новых покупателей интернет-магазины запускают акции, промокоды, скидки, коды и купоны. Чтобы лучше понимать, что нужно конкретному покупателю, магазины собирают cookie-файлы. Они помогают подбирать оптимальную скидку для каждого покупателя и предлагать те товары, которые будут интересны именно тебе.

Конечно, всегда можно отказаться от обработки персональных данных. Но без доступа к cookies онлайн-магазины не смогут сделать выгодное предложение и дать доступ к самым свежим акциям.