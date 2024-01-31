Спешите использовать купоны и промо-коды «Пара Па» за январь 2024 года в Украине, чтобы насладиться виртуальной танцевальной игрой без ограничений! Жители вымышленного города мечтают построить потрясающую карьеру. Игра помогает развивать скорость реакции: вам нужно управлять персонажем, вовремя нажимая на кнопки. Большой выбор танцев позволит получить массу удовольствия! При создании персонажа вы сами выбираете его внешность, одежду и аксессуары. Не забывайте знакомиться с другими игроками, но помните, что у вашего персонажа обязательно будут враги: приобретите бейсбольную биту и пользуйтесь другими умениями. Чтобы потрясающий симулятор показался еще интереснее, используйте промокоды «Пара Па». Вам не придется вкладывать реальные средства в игру! Все актуальные коды «Пара Па» представлены на этой странице ниже.

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