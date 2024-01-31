Планируете создать информационный сайт, интернет-магазин, лендинг или блог? Активируйте коды (codes) «Тильда», чтобы сэкономить на использовании интуитивного конструктора! Всё, что вам нужно, – выбрать готовые дизайн-блоки и расположить их в любой последовательности. Текст и изображения можно менять прямо на странице. Разработчики уже позаботились о грамотной подаче контента: в каждый блок заложены гармоничные пропорции. При необходимости вы можете подключить к сайту Google Analytics и «Яндекс.Метрику» для оценки посещаемости своего интернет-ресурса. Чтобы получить доступ ко всем возможностям сервиса, нужен платный аккаунт. Минимизируйте затраты, используя наши эксклюзивные коды на скидку «Тильда»! Их необходимо применять в соответствующем разделе «Личного кабинета». Не пропустите свежие акции и промокоды Tilda за январь 2024 года в Украине: подпишитесь на нашу новостную рассылку.

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