Любите виртуальные игры, но не хотите тратиться на донат? С помощью сервиса Gamehag вы сможете зарабатывать подарочные карты, скины, премиум-аккаунты и другие полезные призы, выполняя простые задания. Кроме того, получить еще больше «камней душ» вам помогут секретные коды (codes) Gamehag. Обязательно установите мобильное приложение, чтобы увеличить прибыль. Специальные подарки вручаются авторам уникальных статей для блога и самым активным участникам. Вы также можете приглашать на сайт друзей и пользоваться дополнительными привилегиями. Чтобы активировать актуальные промокоды (коды) «Геймхаг», необходимо зарегистрироваться и авторизоваться в системе. Поле для ввода номера купона находится в «Личном кабинете». На этой странице мы регулярно размещаем свежие промокоды Gamehag за январь 2024 года в Украине.

Подробнее Скрыть