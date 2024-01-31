Lineage 2 – это легендарная корейская MMORPG, которую любят миллионы геймеров по всему миру. Действие разворачивается в выдуманной вселенной Аден, где вам нужно будет создать уникального персонажа и выбрать ему расу и род занятий. Коды активации позволяют улучшать снаряжение и прокачивать героя по максимуму. Вам предстоит не только участвовать в жестоких сражениях с невероятными монстрами, но и формировать могущественные кланы, штурмовать неприступные крепости и замки, заниматься торговлей и добывать ценные ресурсы. Получить дополнительные монеты помогут промокоды из нашей подборки. Хотите быть в курсе актуальных акций любимой игры? Ознакомьтесь со списком кодов (codes) «Линейдж 2» за январь 2024 года в Украине. Новые секретные распродажи публикуются на страницах «Промокодус» регулярно.

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