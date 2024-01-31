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Правила онлайн-симулятора очень просты: за ограниченный промежуток времени нужно забить как можно больше голов в ворота противника. Среди преимуществ игры – разнообразие режимов и регулярные чемпионаты с ценными призами.
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