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Отзывы покупателей
Игра похожа на WoT с улучшенной графикой и механикой. Есть современная техника + можно управлять не только танками но и другой техникой, красивые карты заданий, жалко что маленькие, динамичный бой. Понравилось что есть PVE, можно воевать с другими игроками против танков. Минусы: игра часто лагает, карты дисбалансные, плохая поддержка, нет внешних разрушений от попаданий по танку. В целом впечатление среднее.
- RoboMan
- 12.07.2015
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