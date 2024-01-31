Это страница интернет-магазина shop.samsung.com
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Если вас интересует магазин samsungstore.ru, то посетите эту страницу
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Samsung – официальный интернет-магазин известного южнокорейского производителя электроники. В нем представлена вся продукция этого бренда: смартфоны, планшеты, наушники, электронные часы, телевизоры, саундбары, крупная и мелкая бытовая техника, ноутбуки, мониторы и прочее. Все новинки и акции в одном месте.
Доставка бесплатная и осуществляется по всей России. Способа два: курьер или самовывоз. Точный список городов и сроки получения покупки можно посмотреть на сайте магазина. Есть возможность отслеживать заказ по трек-номеру. Покупку можно оплатить онлайн, наличными или банковской картой курьеру. На все товары распространяется гарантия. Предоставляются также услуги по ремонту вышедших из строя устройств.
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