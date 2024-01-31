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Промокоды Airbnb в Украине

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Отзывы покупателей

Этим летом месяц путешествовала по Европе. Везде бронировала квартиры на этом сайте. Ездили компанией из 4 человек, так что выходило намного выгоднее, чем отели! Везде хозяева попадались адекватные и добрые, всегда помогали советом как и куда легче добраться. Всем рекомендую.

  • Анюта
  • 14.12.2016

Удобный сервис! Цены выгоднее, чем в отелях, ощущение от отдыха - совершенно другое. Пару раз везло с хозяином настолько, что получали персонального гида и друга. У меня не такой большой опыт, но сервису доверяю, компания с мировым именем, все-таки.

  • Наталья
  • 09.11.2016

Пользовалась сервисом два раза - всё прошло отлично, главное - внимательно прочитать отзывы (и, наверное, лучше осторожнее отнестись к жилью, на которое отзывов нет) и быть готовым к каким-то нюансам - обычно о них написано. Планирую при следующих путешествиях также жить в съемном жилье и пользоваться именно airbnb - мне этот сервис кажется надежным.

  • Елена
  • 03.04.2016

Несколько лет пользуюсь сервисом, проблем не было, можно найти неплохое относительное дешевое жилье, на сайте есть большая база жилья, которая с каждым днем все больше растет. Думаю, конечно, сервис не безопасен на все 100%, от рисков не застрахованы обе стороны - и продавец и покупатель. Очень важно внимательно читать отзывы и рекомендации, недобросовестные арендодатели обычно не остаются на сайте надолго. Службой поддержки мне не доводилось пользоваться, но, слышал, что она работает хорошо и оперативно разбирает все претензии. В общем, внимательно подбирайте себе жилье и удачи всем в путешествиях:).

  • Лемешёв Михаил
  • 05.10.2015
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