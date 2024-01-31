Промокоды Airbnb в Украине

Отзывы покупателей

Этим летом месяц путешествовала по Европе. Везде бронировала квартиры на этом сайте. Ездили компанией из 4 человек, так что выходило намного выгоднее, чем отели! Везде хозяева попадались адекватные и добрые, всегда помогали советом как и куда легче добраться. Всем рекомендую. Анюта

Анюта 14.12.2016

Удобный сервис! Цены выгоднее, чем в отелях, ощущение от отдыха - совершенно другое. Пару раз везло с хозяином настолько, что получали персонального гида и друга. У меня не такой большой опыт, но сервису доверяю, компания с мировым именем, все-таки. Наталья

Наталья 09.11.2016

Пользовалась сервисом два раза - всё прошло отлично, главное - внимательно прочитать отзывы (и, наверное, лучше осторожнее отнестись к жилью, на которое отзывов нет) и быть готовым к каким-то нюансам - обычно о них написано. Планирую при следующих путешествиях также жить в съемном жилье и пользоваться именно airbnb - мне этот сервис кажется надежным. Елена

Елена 03.04.2016