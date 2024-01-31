Kaspersky Lab выпускает антивирусное программное обеспечение для домашних компьютеров, мобильных гаджетов и корпоративных сетей. Продукция бренда оптимизирует процессы, повышает эффективность работы, обеспечивает конфиденциальность информации и защищает данные от злоумышленников. Инновационные разработки позволяют дистанционно контролировать активность детей и обезопасить технику от любых вредоносных вмешательств. Технологиями компании воспользовались более 400 миллионов пользователей. Организация предлагает пакеты услуг с разным набором опций. Итоговая стоимость продукта зависит от количества устройств и периода действия подписки. Ищешь способ защитить оборудование на выгодных условиях? Обрати внимание на действующие акции и другие специальные предложения разработчика! Применяй купоны и промокоды «Касперский» (Kaspersky UA) за январь 2024 года в Украине при оплате заказа и получи ощутимую скидку или приятный бонус!

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