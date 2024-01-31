Промокоды H&M в Украине
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Отзывы покупателей
Замечательный магазин. Товары для дома очень радуют.
- Кристина
- 21.12.2020
Магазин с очень оригинальной одеждой, я думаю, что она подойдет не всем. Очень редко там покупаю одежду, но нижнее белье! Действительно можно красивые и качественные комплекты нижнего белья найти, различные корсетное белье, белья для сна. Самое приятное, что ценник на нижнее белье довольно демократичный. А во время распродаж можно вообще все нежнее белье свое обновить. Нравятся новогодние серии, довольно смешные и оригинальные с мехом XD Их не покупала, но безумно довольна другими коллекциями нижнего белья и его разнообразием.
- Ольга
- 18.11.2016
Очень люблю этот магазин! Там всегда можно найти что-либо себе по душе. Ни в одном магазине такой ценовой категории я не встречала такого разнообразия молодежной одежды , обуви и аксессуаров. Распродажи тоже не заставляют себя ждать. Правда на некоторые товары иногда цены указывают уж слишком завышенные. А из-за неопрятных покупателей в магазине не всегда порядок, парни и девушки не всегда успевают развесить брошенные абы где вещи. А так в целом магазин очень хорош)
- Карина
- 26.10.2016
Раньше мне очень нравился этот магазин. Можно было всегда найти что-нибудь уникальное и интересное. Сейчас в этом плане магазин сдулся, зато появилось много базовых вещей. А вот белье там классное! Особенно комплектики с двумя бюстгальтерами, очень удобно и выгодно)
- Анфиса
- 26.09.2016
Я являюсь фанаткой этого брэнда уже довольно давно. Раньше покупала себе вещи в розничных магазинах, а недавно открыла для себя и интернет-магазин. Мне нравится то.что вещи в магазине всегда стильные, много интересных моделей, коллекции часто пополняются. Также радует сочетание цены и качества, стоимость вещей более чем приемлемая, а качество весьма хорошее. Вещи носятся действительно долго, скорее надоедят, чем порвутся или испортятся. Еще мне нравится их текстиль и другие вещи для интерьера. Они ,правда, подороже, чем другие,но качественные и всегда стильные. Большой плюс магазина в том, что скидки у них действительно являются скидками, никаких переписанных и переклеенных ценников тут нет. Вещей всегда много довольно. так что ,если вам понравилось что-то, часто можно не торопиться и дождаться распродажи. Из недостатков, для меня - скачущая размерная сетка, в интернет-магазине это несколько осложнило мои покупки, т.к. угадать у них с размером довольно трудно
- Туленкова Оля
- 13.01.2016