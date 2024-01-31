Забавная мобильная игра «Зомби Цунами» предлагает вам управлять целой армией живых мертвецов. Юмористический сюжет, оригинальные задания, мультяшная графика и минимум жестокости и насилия! Приложение доступно для скачивания в Google Play и AppStore. Интуитивно понятный геймплей, невероятные персонажи, такие как драконы, летающие тарелки, ниндзя и зомби-птички, более 300 вариантов квестов и 11 локаций – это далеко не полный список преимуществ данного экшена. Секретные коды (codes) позволяют получать улучшения и прокачивать героев. Оторвитесь как следует и наведите ужас на беспомощных горожан. А помогут вам в этом наши промокоды «Зомби Цунами» за январь 2024 года в Украине. Помните, что каждое спецпредложение имеет ограниченный срок действия и особые условия использования! Успейте активировать купоны в «Личном кабинете»!

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