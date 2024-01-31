Turkish Airlines – известный турецкий перевозчик, участник международной коалиции Star Alliance. Авиакомпания выстроила широкую маршрутную сеть. На официальном сайте можно приобрести недорогие авиабилеты, выбрать отпускное жилье, арендовать машину и заказать дополнительные услуги. Пассажирам, путешествующим с длительной пересадкой в г. Стамбуле, фирма предлагает льготное питание, проживание и развлечения. Авиаперевозчик также оказывает помощь в получении электронных виз. На сайте регулярно публикуется информация об акциях и скидках на популярные направления. Часто летающих клиентов порадует программа накопления бонусных миль. Промокоды «Турецкие Авиалинии» за январь 2024 года в Украине – это полезный лайфхак, который сделает ваш перелет еще приятнее. Открывайте новые страны, не беспокоясь о бюджете поездки, вместе с Promokodus.com.

Подробнее Скрыть