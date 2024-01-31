Stalcraft – аутентичная MMOFPS с сюжетом на тему постапокалипсиса. Вам предстоит погрузиться в леденящую атмосферу Зоны отчуждения, наполненной опасными аномалиями, коварными мутантами и отрешенными людьми, утратившими надежду на спасение. Реалистичная графика и бескрайние локации позволят максимально проникнуться виртуальным приключением. В процессе прохождения вы будете собирать отряды для вылазок и выполнять запутанные задания, заниматься торговлей и улучшать оружие и экипировку. Опытные геймеры по достоинству оценят свободное PvP с участниками вражеских группировок. Желаете получить дополнительные игровые ресурсы абсолютно бесплатно или со значительной скидкой? В этом вам помогут новые промокоды (коды) Stalcraft («Сталкрафт») за январь 2024 года в Украине. Активируйте их как можно скорее, чтобы забрать обещанные бонусы.

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