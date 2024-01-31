Добрая и занимательная браузерная многопользовательская игра непременно понравится детям, ведь они встретятся с любимыми героями мультфильма «Смешарики». А родители оценят проект благодаря дружелюбной атмосфере, работе внимательных модераторов и полным отсутствием насилия. Задания и квесты частично основаны на материалах школьной программы для ребят в возрасте от 6 до 12 лет. Играя, дети закрепляют полученные знания, тренируют навыки и приучаются к безопасному поведению в интернете. Наши коды помогут получить специальные возможности, карты, румбики и монеты. Подарите своему ребенку увлекательные приключения в режиме онлайн благодаря промокодам «Шарарам» за январь 2024 года в Украине. На портале регулярно проходят мероприятия, в которых может принять участие любой игрок. Следите за появлением анонсов о новых захватывающих событиях!

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