Отныне вы суровый, но мудрый правитель Османской империи. Вам предстоит управлять государством, вести сокрушительные войны, заключать политические и экономические союзы. Эта историческая стратегия не оставит равнодушным даже заядлых геймеров, а секретные коды ускорят развитие любого персонажа. Вам придется немало потрудиться на благо своей страны и выстроить дипломатические отношения с соседями. Кроме того, вы можете собрать собственный гарем с лучшими наложницами и подобрать выгодные партии своим детям. Особые акции из нашей подборки откроют доступ к дополнительным внутриигровым функциям. Промокоды «Великий султан» за январь 2024 года в Украине сделают игровой процесс еще приятнее и выгоднее. Активируйте любой из ваучеров в «Личном кабинете» в указанный срок и наслаждайтесь увлекательными приключениями.

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