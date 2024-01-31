Identity V – мобильная многопользовательская хоррор-игра с завораживающим дизайном. Тебя затянет увлекательный игровой сюжет, а от проживания опыта персонажей захватит дух. Погрузись в визуальный стиль викторианской эпохи, чтобы обнаружить нечто ужасное! Не забывай – это настоящая игра ужасов! Приложение устанавливается бесплатно, но можно совершать покупки внутри аккаунта. Геймплей простой, функционал большой, прорисовка деталей – превосходная. Игра относится к разряду асимметричных: есть один охотник и четыре «жертвы», которые борются за выживание. Выжившим нужно привести в действие ворота для побега. «Ловец» должен помешать их коварным планам, либо догнать сбежавших, если им все-таки это удалось. Актуальные коды и промокоды «Идентити 5» (Identity V) за январь 2024 года в Украине помогут выгодно пополнить игровой баланс, чтобы развивать своего героя и приобретать полезные предметы и улучшения. Попробуй и ты!

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