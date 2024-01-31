Нравятся красочные и динамичные шутеры? Используйте коды на скидку «Паладинс» и открывайте перед собой безграничные возможности захватывающей «стрелялки» в стиле фэнтези! Виртуальная вселенная наполнена колоритными персонажами с уникальными навыками: меткими стрелками, коварными гоблинами, сказочными эльфами и таинственными драконами. Геймерам предлагаются разные режимы игры: «Осада», «Командный бой насмерть» или «Натиск». С помощью карт вы сможете добавлять своим чемпионам определенные бонусы, такие как уменьшение времени восстановления способностей. Эксклюзивные codes and promocodes «Паладинс» позволяют ощутимо экономить на покупке скинов и игрового инвентаря. Выберите подходящую акцию из списка, размещенного в нижней части данной страницы, и насладитесь специальными бонусами! Актуальные промокоды Paladins за январь 2024 года в Украине действуют совсем недолго, не упустите шанс получить подарок.

Подробнее Скрыть