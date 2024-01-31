Промокоды Dragon Knight в Украине
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Отзывы покупателей
так все в игре нравится, но напрягает то что ресурсы а то есть именно балены за которые практически продается все в игре не где взять ,кроме жемчуга дракона и то там выпадает очень редко,и получается что игроку кроме как донатить нет выбора в игре чтоб подняться, как то ..чтобы вкидывать наличный вот это очень большой минус в игре ..вип это все ясно привилегии ,но даже с випом очень мало плюсов ..и получается чтобы расти в игре нужно бухать туда бабло не мерено ..так что я бы не советовал начинать играть в эту игру людям с пустым кошельком ,особенно детям ..чтобы сберечь их психику..
- Drag_
- 14.02.2016
Играю в эту игру уже месяц, довольно интересная пока, из самого необычного для меня пока возможность вырастить собственного дракона, за которым надо ухаживать. От вида дракона зависят его способности, так что главное - не затупить и выбрать подходящего тебе))) Из минусов я бы выделила то, что невозможно выбрать расу и специализацию произвольно, они взаимосвязаны. Ну, собственно, пока мне все нравится, посмотрим , как дальше пойдет))
- Кукла колдуна
- 09.12.2015