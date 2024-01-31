Zombie Katchers – это оригинальный мобильный экшен, в котором вам предстоит избавить город от нашествия живых мертвецов и при этом улучшить свое материальное положение. Забавный сюжет, качественная графика и неповторимая атмосфера придутся по вкусу даже самым искушенным геймерам. Скорее заряжайте гарпун и отправляйтесь на охоту за нежитью! Откройте собственный магазин зомби-деликатесов, который принесет дополнительный доход и поможет завоевать расположение жителей. Для вас доступны хитроумные ловушки, разнообразное охотничье снаряжение, бонусы и награды по промокодам. Вы точно не сможете оторваться от этого захватывающего приключения! Коды «Зомби Кэтчерс» за январь 2024 года в Украине подарят вам деньги, плутоний и эксклюзивные костюмы для персонажей. Обращайте внимание на срок их действия. Сверхсекретные миссии уже ждут вас!

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