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Промокоды iHerb в Украине

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Отзывы покупателей

Мой любимый сайт. Только здесь есть витамин С и цинк по адекватной цене.

  • Анна
  • 05.01.2021

Обожаю шампуни Petal Fresh и беру их только в iHerb. Здесь дешевле, чем у других перекупов, и есть 100% гарантия, что продукт будет оригинальным. Удобно, что можно почитать отзывы перед заказом, да и цены здесь приемлемые. Недавно купила витаминный комплекс для волос за полцены. Главное – это уметь дождаться подходящего промокода и не пропустить акцию, чтобы любимый продукт не раскупили.

  • Тамара
  • 30.01.2019

Я жуткий аллергик на любую химию, медикаменты и прочее, но мне хочется вести обычный и здоровый образ жизни. Мне помогают в этом БАДы (витамины, различные сыворотки и добавки), даже пользоваться мне можно только натуральной косметикой и парфюмом, иначе катастрофа, что с телом, что со здоровьем. Все, что мне нужно, покупаю на iherb, но это влетает в копеечку! Меня буквально спасла Черная пятница! Все что мне жизненно необходимо на месяц, я со скидками набрала в один день тут, пользуясь промокодами. А стоило мне это вообще копейки, никогда не было так все дешево, и посылка пришла вовремя и все в целости. Очень надеюсь, что будут еще подобные акции, спасибо сайту!

  • Катенька
  • 26.11.2017

Недавно разговаривала с коллегами, хвасталась заказом, и выяснилось, что многие боятся заказывать, мол, не дойдет посылка, переживают. Не бойтесь, заказываю раз в пару месяцев - все приходит в целости. Ну и цены, конечно, выгодные.

  • Наталья
  • 14.10.2016

Пользуюсь этим сайтом уже давно. Очень нравится выбор кокосового масла: и для готовки, и для ухода за телом. Несколько раз заказывала витамины, стевию и натуральную косметику. Вообще, ассортимент там очень большой. У каждого товара есть свой рейтинг и отзывы, это очень удобно. Не нужно искать в интернете.) Часто проходят акции, но даже без них если смотреть одинаковые позиции получается дешевле, чем в РФ. Доставка боксберри укладывается в среднем дней в 10, все приходит в целости. Однозначно рекомендую магазин.

  • Анна
  • 21.07.2016

С компанией знакома не так давно, заказывала здесь витамины Solgar, которые у нас в аптеках стоят в 3-4 раза дороже. Заказ пришел спустя 9 дней, заказываю доставку самовывозом с boxberry, так удобнее и дешевле выходит (всего 250 рублей если заказ менее 40$) у меня постамат через дорогу в гипермаркете - удобно). Качество отличное, очень довольна и уже начала присматривать другие товары) Советую)

  • София
  • 25.04.2016

Заказываю на iherb регулярно уже почти год. Сначала пришла туда, т.к. мне нужен был специальный шампунь, который у нас стоит очень дорого, а там приемлемо, и в результате, теперь там покупаю почти всю уходовую косметику. Качество отличное, ко всем товарам есть отзывы, которые помогают при выборе, часто бывают приятные подарочки или предложения. Я оформляю доставку через боксберри, приходит в течение 10 дней. Упаковка всегда целая, ничего не проливается. Как говорится, 10 из 10 )

  • Елена
  • 11.04.2016
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