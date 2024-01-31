Канадская корпорация «Корел» – эксперт в изготовлении продуктов для обработки медиафайлов. Лицензионное программное обеспечение работает на Mac и Windows и уже установлено на сотни тысяч компьютеров по всему миру. Фирма предлагает пакетные решения задач по различным направлениям: графический дизайн, создание видеоклипов на профессиональном уровне или работа с фотографиями и иллюстрациями в качестве хобби. Бесплатные демоверсии и акции на отдельные позиции позволят опробовать программу перед покупкой. Не упускайте возможность воспользоваться секретными спецпредложениями для этого магазина. Так, любой код (code) для «Корел» за январь 2024 года в Украине обеспечит вам скидку или приятный подарок. Активируйте ваучеры в «Личном кабинете» при оплате заказа. Помните, что каждый из них имеет ограниченный срок действия.

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