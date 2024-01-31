Time Princess – волшебная игра о путешествии во времени юной девушки. Одевай героиню в очаровательные наряды в соответствии с миром. Тебя ждет множество разнообразных историй в разном антураже с живыми персонажами и захватывающим сюжетом. Исключительная рисовка, красивые действующие лица, элегантная одежда и милые питомцы – создавай индивидуальные комплекты и меняй свой образ. Можно коллекционировать уникальные вещи в духе выбранного периода: древность и современность, запад и восток и еще много других. Смешные и забавные животные помогут тебе со сбором материалов. Находи друзей среди игроков со всего земного шара, обменивайтесь деталями гардероба и просто весело проводите время. Окунайся с головой в мир переодеваний и сказки! Активируй коды купонов и промокоды «Тайм Принцесс» (Time Princess) за январь 2024 года в Украине и получай эксклюзивные предметы и бонусы. Используй их с умом и радуйся обновкам!

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