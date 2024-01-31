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Промокоды Lootcase в Украине

Новых промокодов для Lootcase нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

я согласен с Андреем я тоже купил orangecase ТАМ БЫЛА ПОРВАНАЯ ФУТБОЛКА поцорапанная фигурка!!! сайт нормальный тока люди просто деньги тратят))) честно я себе ещё один куплю и посмотрим что дам будит надеюсь всё хорошо

  • Кирилл
  • 08.11.2017

Купил GEEK CASE оранжевый, содержанием остался доволен, вещи подошли, доставка быстрая, очень жаль что они сейчас не делают новые наборы, хотелось бы приобрести еще что то подобное.

  • Максим
  • 24.07.2017

плохой магазин. Купил дочери набор из футболки, толстовки, кружки, фигурки. всего 3 000 получилась цена. Вещи по виду явно дешевые китайские. Размер заказывал XS, прислали XL (даже мне велики оказались). Требовал поменять на нужный размер, переписывался с ними 2 месяца, как только пишешь с другого адреса отвечают, типа разберёмся и вышлем, на самом деле ничего так и не выслали. Для дочери урок - не заказывать ничего по предоплате по такому принципу - только выбирать и оплачивать при получении.

  • Андрей
  • 23.08.2016
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