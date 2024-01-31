Всегда мечтали стать средневековым землевладельцем или аристократом? Используйте коды (codes) Stronghold Kingdoms и получайте полезные бонусы для прохождения браузерной игры в жанре MMORTS! Вам предстоит объединяться с другими геймерами во фракции, чтобы сражаться с врагами за мировое господство. Кроме того, вы будете строить замки и развивать деревни, захватывать города и изучать новые технологии, проводить научные исследования и заниматься торговлей. Онлайн-стратегия впечатляет не только красивой и детализированной графикой, но и продуманной социальной системой. Вы будете постепенно расти по сословиям, зарабатывая очки за определенные достижения. В нижней части этой страницы мы собрали для вас лучшие коды и акции Stronghold Kingdoms («Стронгхолд Кингдомс») за январь 2024 года в Украине. С помощью купонов можно получить в подарок премиум-подписку, виртуальные деньги или стратегические карты. Не упустите шанс прокачаться в игре без реальных денежных вложений!

Подробнее Скрыть