PurpleSchool – это школа обучения разработчиков на языке JavaScript. Здесь можно найти различные курсы, которые помогут в становлении программистом совсем новичкам и начинающим с уже имеющимся багажом знаний в данной области. Курсы имеют разную направленность и охватывают различные области, необходимые для качественной разработки. А для более простого и ясного погружения есть тарифы с наставниками и обширная база знаний. Также для компаний предоставляются услуги обучения команды и аудит. Сервис с удовольствием предоставляет ученикам сезонные спецпредложения. По всем вопросам в чате поддержки ответит сам создатель и автор, Антон Ларичев. Окунись в мир разработки с головой, подпишись на блог фирмы в соцсетях, читай полезные статьи, слушай подкасты и развивайся семимильными шагами. А с промокодами Purple School за январь 2024 года в Украине можно получить приятный подарок в виде снижения цен на продукт.

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