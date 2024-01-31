«Лига Ангелов 2» – обновленная версия легендарной браузерной MMOPRG с еще более красочной графикой, впечатляющими спецэффектами, эпичным музыкальным сопровождением и оригинальными квестами. Вам предстоит отправиться на поиски магического артефакта, способного изменить мир, и сразиться с коварными монстрами. На ваш выбор – десятки уникальных персонажей разнообразных рас с особыми наборами умений, а также собственные ездовые животные и безграничные возможности для изучения новых боевых приемов и заклинаний. Чтобы купить улучшения со скидкой, используйте бонусные промокоды. Вас ждет реалистичный сюжет, множество головоломок и дополнительных заданий. С кодами Liga Angelov 2 за январь 2024 года в Украине вы повысите свои шансы на победу и сэкономите на донате. Обращайте внимание на срок действия каждого спецпредложения. «Промокодус.ком» рекомендует!

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